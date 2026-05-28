Картофель, курица и лук подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае за неделю сильнее всего выросли цены на картофель, лук и курицу. При этом снизилась стоимость огурцов, помидоров и яиц. Об этом говорится в еженедельном мониторинге потребительских цен Северо-Кавказстата.

Картофель сейчас в среднем стоит 60 рублей за килограмм. За неделю он подорожал на 7,91%. Репчатый лук вырос в цене до 54 рублей за килограмм (+4,03%). Белокочанная капуста подорожала до 43 рублей, прибавив 3,83%.

Подросли цены и на мясную продукцию. Курица в среднем стоит 235 рублей за килограмм, рост составил 2,14%. Сосиски и сардельки подорожали до 557 рублей – на 2,71%. Полукопченая и варено-копченая колбаса теперь обходится в среднем в 746 рублей за килограмм, что на 2,32% больше, чем неделей ранее.

Небольшой рост также показали подсолнечное масло – 169 рублей за литр (+1,15%), рыба – 442 рубля за килограмм (+1,30%), сахар – 78 рублей за килограмм (+0,87%). Морковь подорожала до 52 рублей за килограмм – на 0,79%.

При этом часть продуктов за неделю стала дешевле. Огурцы снизились в цене сразу на 5,23% и сейчас стоят в среднем 122 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 2,87% – до 179 рублей. Яйца потеряли 2,56% стоимости, средняя цена за десяток сейчас составляет 106 рублей.

Снизились цены и на некоторые молочные продукты. Так, ультрапастеризованное молоко стоит 131 рубль за литр, что на 1,13% меньше, чем неделей ранее. Твердые и полутвердые сыры подешевели на 1,17% – до 894 рублей за килограмм. Мука снизилась в цене на 1,76% и сейчас стоит около 60 рублей за килограмм.

