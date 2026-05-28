Пожар потушили в русском драматическом театре имени Горького в Махачкале

В Дагестане в экстренную службу «112» поступило сообщение о пожаре в Государственном республиканском русском драматическом театре имени М. Горького в Махачкале. К месту происшествия сразу же были направлены силы и средства по повышенному рангу сложности.
Проведя разведку, огнеборцы выявили очаг возгорания - огонь охватил цех декораций площадью 50 квадратных метров. Площадь возгорания составила около десяти квадратных метров. На ликвидацию пожара подан 1 ствол «Б».
Огонь удалось быстро потушить, пострадавших в ЧП нет. От МЧС России к ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и шесть единиц техники.
Пока нет информации, понес ли театр убытки материально-технической базы.
