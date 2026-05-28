Площадь возгорания составила около десяти квадратных метров. Фото: стоп-кадр видео МЧС Дагестана.

В Дагестане в экстренную службу «112» поступило сообщение о пожаре в Государственном республиканском русском драматическом театре имени М. Горького в Махачкале. К месту происшествия сразу же были направлены силы и средства по повышенному рангу сложности.

Проведя разведку, огнеборцы выявили очаг возгорания - огонь охватил цех декораций площадью 50 квадратных метров. Площадь возгорания составила около десяти квадратных метров. На ликвидацию пожара подан 1 ствол «Б».

Огонь удалось быстро потушить, пострадавших в ЧП нет. От МЧС России к ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и шесть единиц техники.

Пока нет информации, понес ли театр убытки материально-технической базы.

Пожар потушили в русском драматическом театре имени Горького в Махачкале

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru