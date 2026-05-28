До критических отметок поднялась вода в двух реках Ставрополья

Вода поднялась до неблагоприятных и критических отметок в двух реках Минераловодского округа. Фото: соцсети главы округа

В Минераловодском округе Ставрополья критически поднялся уровень воды в реках Кума и Суркуль. По данным главы муниципалитета Максима Гаранжи, по состоянию на утро 28 мая до неблагоприятной отметки в Куме не хватает 1,76 метра, а в Суркуле до критической – всего 80 см.

За вчерашний день от жителей поступило около 80 жалоб на подтопления. В большинстве случаев вода вышла на земельные участки, а в 10 — частично затопила жилые дома. На все вызовы оперативно выезжали аварийные бригады, откачивая воду с помощью помп.

Днем 28 мая ситуация обострилась. Из-за сильного ливня и града в городе отключилась электроэнергия, в том числе на территории главной канализационной насосной станции.

«После обесточивания станция оказалась подтоплена, всё насосно-силовое оборудование остановлено», – сообщил он своих подписчиков в соцсетях и попросил местных жителей по возможности снизить нагрузку на канализацию.

