Двоих детей 10 и 12 лет ищут в районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии

Вечером 28 мая стало известно, что в Карачаево-Черкесии пропали двое малолетних детей. По данным информационного канала «112», двое школьников 10 и 12 лет потерялись в районе Софийских водопадов у поселка Архыз.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии уже начались поисковые работы. Официальной информации об исчезновении и поисках детей пока нет.

Известно, что Софийские водопады представляют собой природный каскад из девяти водопадов в живописном районе Архыза. Туда часто приезжают на экскурсии туристы из других городов.

Напомним, в начале мая по пути к озеру Любви в Карачаево-Черкесии пропали две туристки. В ходе широкомасштабной поисковой операции спасатели нашли их живыми и невредимыми.

