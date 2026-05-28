Потерявшихся в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии детей нашли

Поиски двоих несовершеннолетних велись в районе Софийских озер.

Пропавшие накануне в районе популярного туристического маршрута дети 10 и 12 лет благополучно найдены в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщают оперативные службы республики.

«Поиски двоих несовершеннолетних велись в районе Софийских озер. На данный момент мальчики найдены, с ними всё хорошо», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ребят нашли в том же районе, где они и пропали, их жизни ничего не угрожало.

Известно, что Софийские водопады представляют собой природный каскад из девяти водопадов в живописном районе Архыза. В это место часто приезжают на горные экскурсии туристы из других городов и регионов.

Напомним, в начале мая по пути к озеру Любви в Карачаево-Черкесии пропали две молодые туристки. В ходе двухдневной широкомасштабной поисковой операции их нашли в районе озера живыми и невредимыми.

