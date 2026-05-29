Прямой рейс из Санкт-Петербурга появился в аэропорту Нальчика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нальчик днем 29 мая прибыл первый прямой рейс из Санкт-Петербурга. Новый маршрут открыли к началу высокого летнего туристического сезона. Самолет приземлился в столице Кабардино-Балкарии в 12:45.

Теперь рейсы между Санкт-Петербургом и Нальчиком будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Как сообщили в аэропорту Пулково, сейчас это единственное прямое авиасообщение между двумя городами.

Новый маршрут стал частью летнего расписания аэропорта Нальчика. С переходом на летнюю навигацию воздушная гавань расширила географию полетов. Сейчас из Нальчика доступны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, а также международные направления. Кроме того, ведется работа по запуску новых рейсов в Турцию – в Стамбул и Анталью.

