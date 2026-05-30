Команда ГК «ЮгСтройИнвест» получила приз зрительских симпатий на «Зеленом Марафоне» в Ставрополе

30 мая на Владимирской площади в Ставрополе прошел «СберПрайм Зеленый Марафон». В этом году праздник спорта и благотворительности собрал почти 1500 участников – от опытных бегунов до любителей. Можно было выбрать дистанции: 4,2 км (основной забег), 500 метров для детей от 7 до 13 лет и 2,1 км скандинавской ходьбой.

Марафон состоялся в 13-й раз. Перед стартом гости высадили кленовую аллею в честь 185-летия Сбера. Как отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов, проект давно вырос из акции по озеленению в масштабный семейно-музыкальный фестиваль с благотворительной миссией.

Компания «ЮгСтройИнвест» – многолетний партнер «Зеленого марафона» на Ставрополье. Застройщик не только помог в организации праздника, но и подготовил площадку для сдачи нормативов ГТО. А сотрудники компании вышли на дистанцию и заслужили отдельное признание: команда ГК «ЮгСтройИнвест» получила приз зрительских симпатий.

«Для Группы компаний “ЮгСтройИнвест” и генерального директора Юрия Иванова важно создавать не просто дома, а полноценную среду для жизни, где есть место спорту и семейному отдыху. И особенно радует, что с каждым годом все больше людей выбирают активный образ жизни. Значит, такие проекты действительно помогают формировать правильные ценности и объединяют людей», — сказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

Среди мужчин на дистанции 4,2 км первым финишировал Никита Шапран, среди женщин – Ирина Нижельская. В категории юниорок лучший результат у Златаславы Чаплыгиной, среди подростков – у Даниила Зименса.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования в рамках «Зеленого марафона» направлены в фонд Сбера «Вклад в будущее» – на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Сбер по традиции удвоит итоговую сумму. Присоединиться к добрым делам можно на платформе «СберВместе».

