Северный Кавказ
НовостиОбщество30 мая 2026 19:04

Прокуратура нашла нарушения в запуске беспилотников на Ставрополье

Надзорники потребовали устранить все выявленные проблемы
Маргарита КОТОВА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минераловодская транспортная прокуратура нашла ряд нарушений при запуске беспилотников. Надзорники проверили семь организаций, подведомственных минприроды Ставрополья. Оказалось, что воздушные суда не оборудованы системами обмена данных с криптографической защитой. А это могло нарушить как минимум конфиденциальность.

«Кроме того, допущены факты несвоевременного направления в Федеральное агентство воздушного транспорта заявлений о постановке таких судов на государственный учет», – говорится в сообщении Южной транспортной прокуратуры.

С учетом всех найденных нарушений руководителям организаций внесли представления. Прокуратура следит, чтобы с документами ознакомились, а все найденные проблемы устранили.

