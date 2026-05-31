18-летний сын Кадырова Адам получил медаль за вклад в проведение СВО

Осенью Адаму Кадырову исполнится 19 лет. Фото: соцсети Ахмеда Дудаева

Третий сын и седьмой ребенок главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду. Месяц назад ему вручили памятную медалью в честь 20-летия полка «Север», а в начале года – за заслуги в повышении безопасности атомных станций. Теперь, как сообщил в соцсетях зампред правительства республики – министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, 18-летнего Адама Кадырова отметили за вклад в обеспечение безопасности и поддержку СВО:

«Поздравляю помощника главы Чечни, секретаря Совбеза ЧР с медалью "За вклад в проведение специальной военной операции"! Ее вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев. Адам Рамзанович является куратором Российского университета спецназа, где проходят подготовку добровольцы и бойцы для выполнения задач в зоне СВО. Также он активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки защитников Отечества».