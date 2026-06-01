МТС обнулила роуминг для ставропольцев при поездке в 31 страну

Бесплатный роуминг пригодится ставропольцам в предстоящих поездках.

К сезону отпусков абонентам МТС стала доступна новая опция – в ряде популярных у ставропольских туристов стран роуминг станет бесплатным. В базовый пакет услуг во время поездок войдут:

– 700 Мб интернета каждые 30 дней;

– безлимитные исходящие звонки на российские номера МТС;

– доступ к навигационным картам, переводчикам и приложениям ряда отечественных банков (безлимитный доступ к жизненно необходимым в путешествии ресурсам сохранится даже по исчерпании пакета интернета).

Роуминг-режимы с бесплатным и расширенным пакетами Комфорт и Максимум действуют в 31 направлении: Абхазии, Австрии, Австралии, Андорре, Армении, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Гонконге, Египте, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Латвии, Литве, Польше, Таиланде, Турции, ОАЭ, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, а также на Багамских островах, Кипре и Кубе.

«На Ставрополье поездки за границу становятся все более доступными, открываются новые зарубежные авианаправления. Сейчас прямое авиасообщение есть с 13 странами, недавно открылись рейсы во Вьетнам. Аэропорты края планируют увеличить частоту рейсов в популярные направления Стамбул и Ереван. Уверен, что бесплатный роуминг пригодится ставропольцам в предстоящих поездках. Предусмотренного бесплатного объема интернета достаточно, чтобы в отсутствии Wi-Fi пользоваться необходимыми в отпуске услугами, например, загрузить онлайн меню в кафе, уточнить информацию по достопримечательностям», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

