Банк «Центр-инвест» стал победителем конкурса ТПП РФ «Лучшая банковская программа для МСП – 2026»

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся финал XI федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2026». Победителем конкурса стал банк «Центр-инвест», который представил программу поддержки клиентов, включающую сервис АУСН, кассовое решение под ключ, специальные финансовые условия по РКО, эквайрингу, кредитованию и программы обучения работе с ИИ.

Конкурс направлен на поддержку и развитие эффективных банковских решений для малого и среднего бизнеса. В 2026 году в конкурсе приняли участие 31 федеральный и региональный банк, представившие 90 программ и сервисов для малого и среднего бизнеса.

В мероприятии приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, председатель Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ Владимир Гамза, а также руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что в условиях дорогих финансов для малого и среднего бизнеса особенно важно качество банковских программ и отношение банков к предпринимателям. По его словам, предприниматели хотят видеть в банках партнера для развития, а не только кредитора.

- Мы работаем на прозрачных условиях без скрытых комиссий и завышенных ставок. Для банка «Центр-инвест» честность — главный актив, основной моральный принцип и главный инструмент управления рисками. Честность помогает искать креативные решения, стимулирует развитие новых ресурсов, рынков и разумное применение ИИ-технологий. Наша победа подтверждает, что при таком подходе выигрывают все: клиенты, банк и экономика страны, получающая устойчивый эффективный бизнес» - комментирует Председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Юрий Богданов.

В 2026 году аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест» до уровня А+(RU) прогноз «стабильный», что свидетельствует об укреплении надежности банка «Центр-инвест», его устойчивом финансовом положении и приверженности ESG-принципам.

