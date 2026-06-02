В Пятигорске проведут сброс воды из переполнившегося озера Провал

Озеро Провал в Пятигорске. Фото: Дмитрий Ворошилов / Пресс-служба администрации Пятигорска

Власти Пятигорска приняли решение о контролируемом спуске воды из озера Провал. Решение принято в связи с переполнением водоёма из-за затяжных ливней, не прекращающихся в регионе с начала мая. Экстренная мера необходима для предотвращения подтопления прилегающих территорий.

Как сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в социальных сетях, сброс излишков воды будет произведён через площадь у озера Провал. Причиной повышения уровня воды стали интенсивные осадки, сопровождавшиеся местами градом и шквалистым ветром. Специалисты уже ведут подготовительные работы, чтобы снизить нагрузку на озеро и избежать более серьёзных последствий, так как уровень воды в реках региона достиг критических отметок.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за затяжных ливней десятки домов в Минводах оказались подтоплены. Местные жители винят власти в долгом бездействии.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru