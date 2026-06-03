В Михайловске на Ставрополье завершили капремонт двух крыш МКД. Фото: фонд капремонта СК

В Михайловске на Ставрополье завершили капитальный ремонт двух крыш многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила более 7,5 млн рублей. Здания располагаются на улице Ленина, 196/1 и в микрорайоне СНИИСХ, 8.

Специалисты демонтировали старую крышу, которая успела износиться за годы службы. После этого они выполнили устройство новой стяжки и нанесли грунтовочный слой. Последним этапом стал монтаж нового кровельного покрытия в три слоя.

«На выполненные работы действует пятилетняя гарантия. Если в этот период будут выявлены дефекты, связанные с ремонтом, подрядчик обязан устранить их за свой счет», – добавили в фонде капремонта Ставропольского края.

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