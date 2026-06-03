Госавтоинспекция проверит автобусы и грузовики на Ставрополье 3 и 4 июня Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе и двух округах края Госавтоинспекция проводит масштабную проверку пассажирского и грузового транспорта. Рейды запланированы на 3 и 4 июня. Инспекторы будут проверять техническое состояние автобусов, маршруток и грузовиков, а также документы водителей.

Причина усиленного контроля – рост нарушений правил дорожного движения среди водителей такого транспорта. Часто выявляют технические неисправности, несанкционированные изменения в конструкциях машин и нарушения режима труда и отдыха водителей.

«Мероприятия обусловлены ростом нарушений ПДД, допускаемых водителями маршруток, автобусов, грузовиков, а также эксплуатацией транспорта с наличием технических неисправностей, несанкционированными изменениями конструкций и нарушением режима труда и отдыха водителей», – пояснили в Госавтоинспекции Ставрополья.

К проверкам привлекли не только обычные наряды ДПС, но и госинспекторов технического надзора.

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