Госавтоинспекция проверит автобусы и грузовики на Ставрополье 3 и 4 июня

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставрополе и двух округах края Госавтоинспекция проводит масштабную проверку пассажирского и грузового транспорта. Рейды запланированы на 3 и 4 июня. Инспекторы будут проверять техническое состояние автобусов, маршруток и грузовиков, а также документы водителей.
Причина усиленного контроля – рост нарушений правил дорожного движения среди водителей такого транспорта. Часто выявляют технические неисправности, несанкционированные изменения в конструкциях машин и нарушения режима труда и отдыха водителей.
«Мероприятия обусловлены ростом нарушений ПДД, допускаемых водителями маршруток, автобусов, грузовиков, а также эксплуатацией транспорта с наличием технических неисправностей, несанкционированными изменениями конструкций и нарушением режима труда и отдыха водителей», – пояснили в Госавтоинспекции Ставрополья.
К проверкам привлекли не только обычные наряды ДПС, но и госинспекторов технического надзора.
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