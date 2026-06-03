Жителей Ставрополья предупредили об опасном подъеме воды в реке Куме Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение из-за подъема воды в реке Куме. Опасные отметки могут сохраняться до конца суток 4 июня. Спасатели призывают жителей быть осторожными и в случае угрозы звонить 112.

«Подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок на реке Кума Ставропольского края продолжится до конца суток 2 июня, в течение суток 3 июня, ночью и утром 4 июня», – сообщили в РСЧС по СК.

По данным на 2 июня, подтопленными в крае после сильных ливней оставались 32 частных дома и 63 приусадебных участка. Самая сложная обстановка сложилась в Минераловодском и Апанасенковском округах. Специалисты продолжают откачивать воду, расчищать дренажные каналы и русла рек, а также убирать последствия ветра и ливней.

Режим ЧС продолжает действовать в Изобильненском и Минераловодском округах. Пострадавшие могут получить увеличенные выплаты: 50 тысяч рублей единовременной помощи, 150 тысяч при частичной утрате имущества и 300 тысяч при полной утрате.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Специалисты следят за ситуацией на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань.

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