Экономика Ставрополя с января показала рост по ключевым показателям Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экономика Ставрополя с января показала рост по ключевым показателям. Так, промышленные предприятия за первые четыре месяца 2026 года заметно увеличили выпуск ряда товаров. Самый большой рост показало производство пластиковой упаковки – объемы выросли сразу в 24,2 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным Северо-Кавказстата, крупные и средние организации города без учета малого бизнеса с января по апрель отгрузили товаров и оказали услуг на 77,2 млрд рублей. Это на 1% больше, чем годом ранее. Почти половина этой суммы пришлась на промышленное производство – 37,9 млрд рублей, что на 4,2% превышает показатели прошлого года.

За четыре месяца обрабатывающими производствами отгружено продукции на 27,8 млрд рублей. Еще восемь млрд рублей пришлось на сферу обеспечения электроэнергией, газом и паром, а 2,1 млрд рублей – на водоснабжение, водоотведение и утилизацию отходов. При этом последние два направления продемонстрировали заметный рост – на 17,6% и 18,8% соответственно.

Положительная динамика наблюдается и в пищевой промышленности. Производство сливочного масла и масляных паст увеличилось в 2,2 раза, майонеза – в 1,4 раза. Выпуск сыров вырос на 11%, а сгущенного молока – на 4,2%. Кроме того, на 5,2% вырос выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

За январь-апрель в Ставрополе ввели в эксплуатацию 202,8 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 30,6% от всего построенного жилья в крае. Из них 57,9 тысячи квадратных метров возвели индивидуальные застройщики. Доля частного домостроения составила 28,5%. Объем строительных работ, выполненных крупными и средними организациями, достиг 6,9 млрд рублей.

Финансовые результаты городских предприятий также остаются положительными. За первый квартал 2026 года прибыль организаций превысила убытки на 7,3 млрд рублей.

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