Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Пятигорске 3 июня с 10:00 до 15:00 частично ограничат подачу питьевой воды. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе диаметром 500 миллиметров в районе трассы «Кавказ». Без воды останутся несколько населенных пунктов и улиц. Под отключение также попали детские сады и школы. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.
– станица Константиновская;
– поселок Средний Подкумок;
– поселок Нижнеподкумский;
– поселок Капельница;
– улица Новоподгорная;
– улица Георгиевская;
– улица Фабричная;
– 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Георгиевский спуск;
– улица Объездная;
– Георгиевское шоссе;
– детские сады №№ 50, 51, 10;
– школы №№ 7 и 24.
На время ремонта организован подвоз воды автоцистернами. Заявки принимает диспетчерская служба по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.
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