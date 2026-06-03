В Пятигорске 3 июня на пять часов отключат воду в нескольких районах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске 3 июня с 10:00 до 15:00 частично ограничат подачу питьевой воды. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе диаметром 500 миллиметров в районе трассы «Кавказ». Без воды останутся несколько населенных пунктов и улиц. Под отключение также попали детские сады и школы. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Где в Пятигорске не будет воды 3 июня

– станица Константиновская;

– поселок Средний Подкумок;

– поселок Нижнеподкумский;

– поселок Капельница;

– улица Новоподгорная;

– улица Георгиевская;

– улица Фабричная;

– 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Георгиевский спуск;

– улица Объездная;

– Георгиевское шоссе;

– детские сады №№ 50, 51, 10;

– школы №№ 7 и 24.

На время ремонта организован подвоз воды автоцистернами. Заявки принимает диспетчерская служба по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.

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