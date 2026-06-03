В Ставрополе мотоциклист без прав пострадал в ДТП на проспекте Кулакова. Фото: Госавтоинспекция СК

В Ставрополе 2 июня в 16:20 на проспекте Кулакова столкнулись автомобиль «Гранта» и мотоцикл «Ямаха». Водитель легковушки перестраивался и не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в попутном направлении.

После удара 22-летний парень на мотоцикле получил ушибы, его доставили в больницу. От более серьезных травм спас мотошлем.

Выяснилось, что у мотоциклиста не было прав на управление мототранспортом. Зато был богатый послужной список нарушений – за последние два года его 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель «Гранты» – 57-летний местный житель – попадался меньше, всего четыре раза за тот же период.

Мотоцикл отправили на спецстоянку.

«Степень ответственности обоих участников устанавливается. По факту ДТП проводится проверка», – добавили в Госавтоинспекции СК.

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