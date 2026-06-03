На Ставрополье передали в суд дело о хищении 161 млн рублей через автокредиты

На Ставрополье завершили дело о хищении 161 млн рублей через автокредиты Фото: Ольга ЮШКОВА.

Масштабную схему с фиктивными автокредитами и потребительскими займами раскрыли правоохранители на Ставрополье. По версии следствия, участники преступного сообщества за несколько лет похитили более 161 млн рублей, оформляя кредиты на подставных заемщиков и перепродавая автомобили за границу.

Утверждено обвинительное заключение в отношении организатора и 44 участников преступного сообщества. Им вменяют создание и участие в преступной организации, мошенничество, подделку документов и легализацию похищенных средств.

По данным следствия, преступная схема действовала с 2019 по 2021 год. Организатором сообщества стала жительница Москвы. Вместе со своим братом из Ростовской области она выстроила систему из нескольких подразделений. Одни участники изготавливали поддельные документы и справки для получения кредитов, другие подыскивали людей с низким доходом, готовых за небольшое вознаграждение оформить займ на свое имя. Третья группа занималась продажей автомобилей в странах ближнего зарубежья.

В полиции уточнили, что злоумышленники оформляли кредиты на покупку машин и потребительские займы, используя подложные документы и заранее подготовленные «легенды» для заемщиков. После покупки автомобили даже не ставили на учет, а быстро перепродавали по цене ниже рыночной. Выплачивать кредиты никто не собирался.

«Суммарно под видом приобретения в кредит 44 автомобилей и получения 34 потребительских кредитов, обвиняемые похитили более 161 млн рублей», – сообщили в ГУ МВД России по СК.

Кроме того, правоохранители считают, что часть похищенных средств была легализована через финансовые операции и сделки с транспортными средствами. Сумма такого «отмывания» превысила 25 млн рублей.

Во время обысков сотрудники МВД и ФСБ изъяли мобильные телефоны, поддельные печати и клише, документы, а также технику для их изготовления. В рамках расследования были проведены почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы.

«Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Сейчас двое предполагаемых организаторов находятся под стражей. Остальным фигурантам избраны более мягкие меры пресечения, включая подписку о невыезде и запрет определенных действий.

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