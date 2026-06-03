Рейсы из Петербурга в Ставрополь и Минводы задержали и отменили после атаки БПЛА

Рейсы между Петербургом и Ставропольем задержали и отменили после атаки БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько авиарейсов между Санкт-Петербургом и Ставропольским краем 3 июня были задержаны или отменены. Изменения в расписании произошли после атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в северной столице.

В аэропорту Ставрополя задерживаются два рейса. Самолет в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 15:40, перенесли на 17:20. Также с опозданием прибудет рейс из Петербурга – вместо запланированного времени самолет вылетит в 17:10.

Более серьезные корректировки произошли в аэропорту Минеральных Вод. Там отменены два рейса на прилет из Санкт-Петербурга, запланированные на 12:10 и 19:10. Также не состоятся два вылета в северную столицу – в 12:40 и 20:00. Еще один рейс в Петербург задержан: вместо 14:00 он отправится только в 18:00.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города.

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА. Повреждены несколько объектов. Пострадали несколько человек. Погибших нет», – написал он.

Пассажирам, планирующим вылеты между Санкт-Петербургом и Ставропольским краем, рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у перевозчиков и в аэропортах.

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