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НовостиОбщество3 июня 2026 9:51

Ставропольский священник сыграл в шахматы с 10 африканцамифото

Шахматный турнир прошел в рамках Недели Африки в СтГАУ
Анатолий СЫРНИКОВ
Фото: СтГАУ

Фото: СтГАУ

В Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ) священнослужитель одновременно сыграл в шахматы в 10 африканцами. Шахматный турнир прошел в рамках Недели Африки. Председатель Федерации шахмат, отец Антоний Скрынников бросил вызов иностранным студентам и смог выиграть 9 партий. Одна закончилась ничьей.

После игры отец Антоний выступил перед студентами с лекцией «Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Африке». Священник рассказал студентам о духовных связях между Россией и Африканским континентом, а также обсудил роль православия в жизни африканских народов.

Фото: СтГАУ

Фото: СтГАУ

Студенты и отец Антоний сошлись во мнении, что вера – это фундамент, объединяющий людей разных национальностей. В СтГАУ считают, что мероприятие доказало статус вуза как пространства, где свободно встречаются культуры, традиции и новые идеи.