В Ставрополе высадили дерево в память о Герое России из Дагестана. Фото: миннац Дагестана

В Ставрополе прошла акция в память о Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове. Участники высадили тюльпановое дерево, которое, по задумке, станет живым символом уважения к подвигу военнослужащего.

Инициатором мероприятия выступила Ставропольская общественная молодежная организация народов Дагестана при поддержке представительства республики в крае. Новое дерево появилось рядом с представительством Дагестана.

После высадки состоялся памятный митинг. Его участники вспоминали биографию Героя России и говорили о значении его подвига. Представитель Дагестана в Ставропольском крае Абдула Омаров рассказал о семье Нурмагомеда Гаджимагомедова, его родителях и воспитании.

«Он рассказал о семье, в которой вырос Нурмагомед Гаджимагомедов, о многолетней дружбе с его отцом – кавалером трех орденов Мужества, полковником Энгельсом Магомедовичем, а также о роли матери Сапижат Исаевны в воспитании Героя», – поделились в миннац Дагестана.

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