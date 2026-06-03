На Ставрополье после ливней подтопленными остаются 39 домов и 107 участков. Фото: ГУ МЧС России по СК

На Ставрополье после ливней подтопленными остаются 39 домов и 107 приусадебных участков. Наиболее серьезно непогода затронула Изобильненский, Минераловодский, Георгиевский, Грачевский, Апанасенковский, Шпаковский, Петровский и Курский округа, а также Невинномысск. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по СК.

Кроме того, непогода повредила крыши 73 домов, выбиты окна в 17 домовладениях, повалены деревья, пострадали хозяйственные постройки и навесы.

Сейчас последствия непогоды продолжают устранять спасатели и коммунальные службы. По состоянию на 3 июня подтопленными остаются 32 частных дома и 63 приусадебных участка в Минеральных Водах, селе Левокумка и поселке Первомайском Минераловодского округа, а также в селе Воздвиженском Апанасенковского округа.

Специалисты продолжают следить за ситуацией на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань, где на отдельных участках фиксируется подъем уровня воды. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, с начала июня режим чрезвычайной ситуации действует в Изобильненском и Минераловодском округах. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

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