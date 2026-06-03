Бастрыкину доложат о проблемах с водой в хуторе Шести на Ставрополье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки после обращения жителей хутора Шести в Предгорном округе Ставропольского края. Люди пожаловались на многолетние проблемы с водоснабжением.

Обращение поступило через социальные сети. По словам местных жителей, в хуторе отсутствует система централизованного водоснабжения. Долгое время люди пользовались водой из родников, но более семи лет назад источники пересохли. После этого вопрос обеспечения населенного пункта водой так и не был решен.

Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако результата добиться не удалось. Несмотря на то что проектно-сметная документация для строительства водопровода уже подготовлена, сами работы до сих пор не начались.

После поступившего обращения следственное управление СКР по Ставропольскому краю организовало процессуальную проверку.

«Председатель следственного комитета Российской поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах к реализации прав жителей хутора на качественное водоснабжение», – сообщили в информационном центре СК России.

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