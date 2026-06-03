Прокуратура начала проверку после обрушения подпорной стены в Ессентуках. Фото: прокуратура СК

Прокуратура и СК начали проверку после обрушения подпорной стены в Ессентуках 3 июня. В результате инцидента оказались повреждены припаркованные рядом автомобили. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет прокуратура.

Обвал произошел на улице Лермонтова. Масса грунта и конструкций рухнула на стоявшие рядом машины. Информации о пострадавших людях на данный момент не поступало.

«По данному факту в следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления СК России по Ставропольскому краю незамедлительно организована процессуальная проверка», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

После происшествия к разбирательства подключилась и прокуратура города. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить причины обрушения и выяснить, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации объекта.

Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, отвечающих за содержание коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасности подобных сооружений.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, а также исполнению ответственными должностными лицами законодательства в жилищно-коммунальной сфере», – уточнили в прокуратуре Ставропольского края.

Если будут выявлены нарушения, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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