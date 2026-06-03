Кафе в Пятигорске, где отравились 70 человек, закрыли на 80 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске закрыли кафе паназиатской кухни, где отравились 70 человек: 59 из них попали в больницу, еще 11 отказались от госпитализации и получили помощь амбулаторно. Заведение не будет работать ближайшие 80 дней. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

«Судом установлено, что во время проверки одного из кафе в Пятигорске должностными лицами Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений», – сказано в документах суда.

Напомним, первые новости о пострадавших появились поздно вечером 30 мая. На следующий день стало известно, что у отравившихся обнаружили маркеры сальмонеллы. Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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