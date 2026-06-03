На Ставрополье вдвое выросло число претендентов на премии лучшим учителям

Участвовать в конкурсе могут учителя, для которых образовательная организация является основным местом работы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае завершился прием документов от учителей, претендующих на получение премии президента РФ за достижения в педагогической деятельности. Конкурс ежегодно проводится во всех регионах России. Награждение лучших традиционно приурочено ко Дню учителя.

В 2026 году Ставропольскому краю установлена квота – 25 премий по 200 тысяч рублей каждая. Участвовать в конкурсе могут учителя, для которых образовательная организация является основным местом работы, с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и педагогическим стажем от трех лет.

Конкурсная комиссия оценит динамику учебных результатов учеников, методические разработки педагога, работу с разными категориями детей, использование современных и дистанционных технологий, непрерывное профессиональное развитие учителя.

Имена 25 победителей, которые получат премии ко Дню учителя, станут известны до 1 июля.

«В этом году на конкурс подано более 100 заявок, что вдвое больше, чем в прошлом. Такая динамика говорит о том, что учителя активнее включаются в состязание, видя в нем реальную возможность заявить о своих результатах», – рассказали в министерстве образования Ставропольского края.

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