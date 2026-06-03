Жителей Будённовска предупредили об усилении работы факельных установок завода

Все операции будут идти строго по технологическому регламенту и с соблюдением мер безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 4 июня на предприятии «Ставролен» в Будённовском округе пройдёт плановая профилактика технологического оборудования. По информации главы округа Дмитрия Богданова, в ходе остановки и последующего запуска производства возможно увеличение нагрузки на факельные установки. Поэтому мэр попросил местных жителей не волноваться и не распространять слухи.

По его словам, все мероприятия будут выполняться в строгом соответствии с технологическим регламентом и правилами безопасности. Для контроля за экологической обстановкой на время работ на предприятии задействуют передвижной экологический пост ПЭП-1-1М на базе автомобиля Ford. Специалисты экологической лаборатории завода в круглосуточном режиме будут отслеживать качество воздуха по девяти показателям.

Отбор проб проведут в нескольких ключевых точках округа с учётом направления ветра, в том числе в селе Новая Жизнь, посёлке Чкаловском, районе школы «Лукоморье» и микрорайоне 7/1. Все работы находятся под строгим контролем, а итоговые результаты мониторинга будут потом обнародованы.

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