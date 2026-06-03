Омбудсмен потребовала тщательной проверки кафе в Пятигорске после отравления

От массового отравления в Пятигорске пострадали 70 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в Роспотребнадзор и прокуратуру Ставропольского края после массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. Об этом сообщила в соцсетях Ксения Собчак.

В заявлении Лантратова попросила провести тщательную проверку обстоятельств произошедшего, установить виновных и принять меры для привлечения их к ответственности. Также она призвала обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, острую кишечную инфекцию выявили у 70 человек, из которых 59 – дети. После инцидента работа кафе была приостановлена, а следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. У пострадавших обнаружены маркеры сальмонеллёза.

«Обычный поход в кафе не должен заканчиваться больничной палатой. Необходимо проверить качество продуктов, условия их хранения и приготовления, а также сделать всё, чтобы подобное не повторилось», – сообщила в обращении омбудсмен.

Также академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал вспышку сальмонеллеза на Ставрополье. Он сообщил, что вспышки такого заболевания недопустимы на одном из ведущих курортов нашей страны.

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