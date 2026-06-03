На востоке Ставрополья на 7,8 тысячах гектаров обнаружена мароккская саранча

Для борьбы с саранчовыми за счет средств краевого бюджета закуплены инсектициды. Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра провели мониторинг 85,6 тысячи гектаров полей и пастбищ на предмет появления саранчи. Вредитель был обнаружен на площади более 7,8 тысячи гектаров. Так, первые очаги мароккской саранчи зафиксированы в восточных районах края: Левокумском, Арзгирском, Степновском, Нефтекумском и Туркменском.

Несмотря на то, что средняя численность личинок пока невысока (1,8 особи на кв. метр, что ниже экономического порога вредоносности), в отдельных очагах этот порог уже превышен, и там начались обработки.

"До посевов саранча не добралась. У нее отличная кормовая база – сорная растительность, которая бурно цветет на пастбищах благодаря дождям", – говорится в сообщении ставропольского филиала Россельхозцентра.

Для борьбы с вредителем хозяйствам пяти районов уже безвозмездно передано 1530 литров инсектицидов, закупленных за счёт краевого бюджета. Этими препаратами планируется обработать более 20 тысяч гектаров. Первыми к обработкам приступили в Левокумском, Степновском и Нефтекумском округах. Препараты выдаются по мере необходимости. Всего в крае от саранчи планируется обработать 70 тысяч гектаров. Мониторинг ситуации продолжается.

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