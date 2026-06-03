В Кочубеевском округе на Ставрополье ежедневно собирают по тонне клубники

В этом году ягода занимает уже семь гектаров полей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кочубеевском округе отмечается значительный рост площадей, отведённых под выращивание клубники: в этом году ягода занимает уже семь гектаров полей, что на гектар больше, чем ранее. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, сбор урожая уже начался, и местные аграрии ежедневно собирают более тонны ягод.

Власти округа ставят перед собой задачу по дальнейшему увеличению объёмов производства. Для реализации этих планов в регионе намерены возвести один из крупнейших в крае тепличных комплексов. Стоимость проекта оценивается в 524 миллиона рублей.

Помимо клубники, в ближайшее время в районе приступят к сбору урожая малины и голубики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе высадили тюльпановое дерево в память о Герое России из Дагестана. Новый саженец появился рядом с представительством республики.

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