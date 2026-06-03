Три автобусных маршрута на время приостановят работу в Ставрополе

На период изменений пассажирам предложено пользоваться альтернативными направлениями. Фото: администрация Ставрополя.

С четверга, 4 июня в городе Ставрополь будет временно прекращена работа трёх автобусных маршрутов: № 9м, № 29м и № 55м. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, данное решение связано с аннулированием разрешительных документов на пассажирские перевозки. Основанием для этого послужило решение суда от 20 мая, вынесенное по иску краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта (дело рассматривалось с осени 2025 года).

Для обеспечения транспортного обслуживания на время приостановки мэрия подготовила альтернативные варианты. Уже с завтрашнего дня пассажирам будут доступны маршруты № 4м, № 33м, № 42м и № 46. Для них предусмотрено увеличение подвижного состава: на линии выйдет на 4–8 автобусов больше, включая машины повышенной вместимости. Кроме того, будет усилена работа маршрутов № 20 и № 50.

Администрация города планирует провести аукционы по выбору новых перевозчиков на следующей неделе. Ожидается, что контракты с победителями будут заключены к середине июля.

После возобновления движения автобусы маршрутов № 9м, № 29м и № 55м перейдут на регулируемый тариф. Стоимость проезда составит 30 рублей за поездку в автобусе малого класса и 40 рублей – в автобусе среднего класса.

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