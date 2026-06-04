В Ставрополе задержали 18-летнего дроппера

Оперативники ищут сообщников задержанного юноши Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Ставрополю выявили 18-летнего жителя села Бешпагир, причастного к мошеннической схеме с банковскими картами.

Как установили правоохранители, на улице к молодому человеку обратился незнакомец с предложением быстрого заработка. От юноши требовалось лишь сообщить данные своей банковской карты и код доступа. За эту услугу ему пообещали вознаграждение.

И оно не заставило его ждать. Очень скоро на счёт фигуранта кто-то перевел 177 тысяч рублей, которые тот сразу перенаправил на другую карту, оставив себе лишь 10 тысяч рублей. Эти деньги, по договоренности с кураторами, молодой человек получил за участие в операции в качестве так называемого «дроппера».

На данный момент подозреваемый полностью признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконном обороте средств платежей. Полиция продолжает расследование: оперативники проверяют его связь с другими подобными эпизодами и устанавливают личность организатора схемы.

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