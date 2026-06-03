В Кисловодске создадут сад из камней площадью почти три гектара

Новое пространство будет посвящено геологическому богатству Северного Кавказа. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году на территории национального парка «Кисловодский» стартует создание нового эколого-просветительского объекта – «Минералогического сада». Площадка площадью 2,8 га расположится рядом с известным памятником природы «Красные грибы», сообщили в пресс-службе парка.

Проект реализуется при федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», федерального проекта по сохранению биоразнообразия и экотуризма, а также программы комплексного развития Кисловодска до 2030 года. Курирует направление региональное министерство природных ресурсов.

Новое пространство будет посвящено геологическому богатству Северного Кавказа. Посетителей ждут масштабные экспозиции минералов и горных пород. Для детей создадут интерактивные игровые зоны, где в познавательной форме можно будет изучать основы геологии. Кроме того, на территории появятся зоны отдыха, арт-пространства и ландшафтное озеленение, которое послужит кормовой базой для птиц.

Как ожидается, «Минералогический сад» станет новой точкой притяжения для туристов и поможет оптимизировать распределение отдыхающих по всей территории национального парка.

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