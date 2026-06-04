В Ставрополе определили подрядчика для капремонта 12 МКД на 124 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

В Ставрополе в ходе электронного аукциона определили подрядчика для капитального ремонта 12 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит более 124 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить 15 конструктивных элементов – восемь крыш, два фасада и пять внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Большинство зданий построены более 40 лет назад, за это время они успели обветшать.

«Изношенные коммуникации, протечки и устаревшие технические решения – типичные проблемы жилого фонда того периода. Капремонт позволяет не просто устранить накопившиеся дефекты, а продлить срок безопасной эксплуатации домов и повысить комфорт проживания», – поделились в фонде капремонта СК.

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