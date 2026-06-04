Часть центра Пятигорска останется без воды 4 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям нескольких центральных улиц Пятигорска придется временно запастись водой. Из-за ремонтных работ на водопроводе подачу ресурса ограничат на несколько часов.

Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов со ссылкой на Пятигорский водоканал, отключение запланировано на 4 июня с 09:30 до 15:00. Специалисты будут проводить ремонт на водопроводе диаметром 100 миллиметров возле дома №7 по улице Соборной.

Где в Пятигорске не будет воды 4 июня

– площадь Ленина;

– улица Павлова;

– улица Соборная;

– улица Карла Маркса;

– улица Лермонтова;

– улица Красноармейская;

– улица Анисимова;

– улица Чкалова;

– улица Буачидзе;

– школа №8;

– детский сад №1;

– детский сад «Золотой петушок»;

– детский дом №32 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На время проведения работ подвоз воды организуют автоцистернами. Кроме того, жители смогут оставить заявку в диспетчерской службе по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.

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