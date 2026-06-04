Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Жителям нескольких центральных улиц Пятигорска придется временно запастись водой. Из-за ремонтных работ на водопроводе подачу ресурса ограничат на несколько часов.
Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов со ссылкой на Пятигорский водоканал, отключение запланировано на 4 июня с 09:30 до 15:00. Специалисты будут проводить ремонт на водопроводе диаметром 100 миллиметров возле дома №7 по улице Соборной.
– площадь Ленина;
– улица Павлова;
– улица Соборная;
– улица Карла Маркса;
– улица Лермонтова;
– улица Красноармейская;
– улица Анисимова;
– улица Чкалова;
– улица Буачидзе;
– школа №8;
– детский сад №1;
– детский сад «Золотой петушок»;
– детский дом №32 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На время проведения работ подвоз воды организуют автоцистернами. Кроме того, жители смогут оставить заявку в диспетчерской службе по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.
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