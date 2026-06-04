Часть терренкура в Кисловодском парке закрыли из-за угрозы падения деревьев Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посетителям национального парка «Кисловодский» временно недоступен участок терренкура 2Б. Ограничение связано с угрозой падения деревьев после продолжительных осадков.

О закрытии маршрута сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев со ссылкой на администрацию национального парка. Длительные дожди привели к сильному переувлажнению почвы на склонах, из-за этого корневые системы деревьев теряют устойчивость. Причем опасность касается не только старых или поврежденных насаждений. Упасть могут и внешне здоровые деревья с крупной кроной.

Сейчас сотрудники парка проводят обследование территории, чтобы определить масштаб проблемы и объем необходимых работ. До завершения проверки участок терренкура остается закрытым для посетителей. Для безопасности отдыхающих маршрут уже огородили в местах разветвления троп.

«Решение о возобновлении работы будет принято по результатам обследования и устранения угрозы безопасности посетителей», – пояснил Моисеев.

Остальные прогулочные маршруты национального парка продолжают работать в обычном режиме.

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