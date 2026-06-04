В Георгиевском округе Ставрополья ввели режим ЧС из-за града Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Георгиевском округе Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – крупный град диаметром 20 миллиметров, который прошел по территории муниципалитета 28 мая в промежутке между 16:27 и 16:29. Режим ЧС начал действовать с 17:00 3 июня.

Глава округа Андрей Зайцев сообщил о введении режима в связи с опасным метеорологическим явлением. Подробности о последствиях града – поврежденных домах, посевах или пострадавших – пока не уточняются. Муниципальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее режим ЧС уже вводили в Изобильненском и Минераловодском округах. Власти приняли такое решение из-за продолжительных ливней в регионе, которые повлекли за собой подтопления территорий.

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