В Ставрополе 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки. Фото: Госавтоинспекция СК

Десятилетний мальчик пострадал в ДТП с участием автомобиля Volkswagen в Ставрополе. После аварии ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение.

Происшествие случилось 3 июня около 18:25. Водитель Volkswagen проезжал нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту. В результате произошло столкновение. Травмы получил 10-летний мальчик, который ехал на велосипеде. После осмотра медиков госпитализация ему не потребовалась.

За рулем иномарки находился 25-летний житель Ставрополя. Автоинспекторы установили, что в момент аварии мужчина был трезв. При этом за последние два года его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

«Ребенок, в нарушение ПДД, самостоятельно катался на велосипеде по дорогам общего пользования, без контроля со стороны взрослых», – сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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