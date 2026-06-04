Уровень воды в реке Куме на Ставрополье будет повышаться до 5 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сохраняется сложная гидрологическая обстановка после нескольких недель ливней, града и сильного ветра. Спасатели предупредили о возможном дальнейшем подъеме уровня воды в реке Куме.

По данным краевого управления МЧС, повышение уровня воды местами может продолжаться до конца суток 4 июня и в течение 5 июня. В отдельных районах не исключается достижение опасных отметок.

Предупреждение прозвучало на фоне продолжающейся ликвидации последствий непогоды. Ранее стихия затронула сразу несколько округов края, а также Невинномысск. В результате были подтоплены десятки домов и приусадебных участков, повреждены кровли жилых домов, хозяйственные постройки и линии благоустройства.

Сейчас специалисты продолжают круглосуточно следить за ситуацией на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань. На отдельных участках фиксируется подъем воды, поэтому все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

«На территории районов, через которые проходит река Кума, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла, с угрозой подтопления приусадебных участков и домовладений, расположенных в пойме», – сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

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