После крупного пожара на рынке «Лира» в Пятигорске нашли множество нарушений

После крупного пожара на рынке «Лира» в Пятигорске нашли десятки нарушений. Фото: прокуратура СК

Проверка после майского пожара на рынке «Лира» в Предгорном округе выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. По итогам надзорных мероприятий прокуратура внесла четыре представления и обратилась в суд.

Поводом для проверки стал пожар, произошедший на территории рынка 10 мая 2026 года. В ходе обследования специалисты обнаружили серьезные нарушения противопожарных норм.

Среди них – отсутствие систем вентиляции, автоматического пожаротушения и специальной пожарной сигнализации. Кроме того, отделка ряда помещений выполнена из легковоспламеняющихся материалов. Прокуроры также установили, что на путях эвакуации размещены рекламные баннеры из горючих материалов, а часть средств пожарной безопасности использовалась уже после окончания срока годности.

По итогам проверки виновным лицам внесены четыре представления, а в суд направлены четыре исковых заявления с требованием устранить выявленные нарушения.

«Обеспечение безопасности граждан на крупнейшей торговой площадке региона Кавказские Минеральные Воды находится на контроле надзорного ведомства», – добавили в прокуратуре СК.

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