На Ставрополье допустили нарушения при закупке новогодней елки на 1,7 млн Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Антимонопольная служба выявила нарушения при подготовке закупки новогоднего оформления в Новопавловске на Ставрополье. Стоимость контракта составляла 1,7 миллиона рублей. В документации заказчик указал товар «Украшение "Собачка"» с характеристиками, которых не существует на рынке. В частности, требовалось изделие диаметром не менее 1,2 метра.

Производитель в паспорте товара такую характеристику не подтвердил. По закону заказчик обязан описывать товар только с теми свойствами, которые реально присутствуют в продаже. Новопавловский отдел этого не сделал, что ограничило число потенциальных участников торгов.

«Представленные заказчиком доказательства не подтверждают наличие на рынке товара с требуемыми параметрами, что ограничивает количество участников закупки», – пояснили в УФАС Ставропольского края.

Антимонопольная служба выдала предписание об отмене протоколов и внесении изменений в документацию. Должностных лиц, допустивших нарушения, привлекут к административной ответственности.

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