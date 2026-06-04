Более 54 тысяч ставропольцев получили медпомощь вне региона по ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края могут бесплатно получать медицинскую помощь по полису ОМС не только дома, но и в любом регионе страны. Только за первые четыре месяца 2026 года такой возможностью воспользовались более 54,5 тысячи человек.

Речь идет как об экстренной и плановой помощи, так и о высокотехнологичном лечении. Получить ее можно во время отпуска, учебы, командировки или при временном проживании в другом субъекте России. За январь-апрель помощь в круглосуточных стационарах других регионов получили 5048 жителей края. Еще 356 человек прошли высокотехнологичное лечение.

Чаще всего ставропольцы обращались за помощью при заболеваниях, связанных с новообразованиями. Зафиксировано 7787 таких случаев. Также востребованным оказалось лечение болезней опорно-двигательного аппарата – 6974 случая и заболеваний органов дыхания – 5980 случаев.

На оплату медицинской помощи, оказанной жителям края за пределами региона, ТФОМС Ставрополья направил 525,4 млн рублей. Из этой суммы более 99 млн рублей пришлось на высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Для получения медицинской помощи в регионе проживания и за его пределами необходим действующий полис ОМС. Поэтому важно своевременно актуализировать данные, если они изменились», – добавили в Территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

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