Билайн обеспечит ИИ-технологиями крупнейшего ТВ-оператора в России

ИИ – незаменимый инструмент в работе техподдержки любого крупного цифрового сервиса. Фото: Билайн

Крупнейший российский оператор платного телевидения «Триколор» будет использовать ИИ-технологии Билайна для повышения эффективности техподдержки и улучшения пользовательского опыта. Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Согласно договора, Билайн предоставит заказчику доступ к техническим интерфейсам и пользовательским приложениям трех нейросетевых моделей, а также обеспечит поддержку их эксплуатации в режиме 24/7. Данное решение под названием CDNvideo AI Hub не только позволит автоматизировать работу контактного центра «Триколор», но и поможет оператору быстрее и качественнее обрабатывать заявки, а также оптимизировать затраты на клиентскую поддержку и устранение проблем.

Как рассказал вице-президент по операторскому бизнесу Билайна, председатель совета директоров CDNvideo Сергей Быков:

«ИИ – незаменимый инструмент в работе техподдержки любого крупного цифрового сервиса. Без него сейчас невозможно справиться с объемами поступающих пользовательских данных. ИИ-технологии помогают автоматизировать рутину и дают специалистам возможность сосредоточиться на решении глобальных проблем. Это также сокращает время ожидания ответа с часов до секунд, сберегает человеческие ресурсы, помогает поддерживать лояльность клиентов и купировать репутационные риски. ИИ-решения Билайна существенно усилят техподдержку "Триколора", повысят экономическую эффективность компании, упростят жизнь сотрудникам и клиентам».

Олег Стручковский, коммерческий директор «Триколор»:

«Телеком-гиганты по всему миру активно инвестируют в машинное обучение, ИИ-агенты и прогнозную аналитику, и "Триколор" не исключение. Партнерство с Билайном позволит увеличить эффективность нашего сервиса усилить фокус на доступности поддержки и заботы о клиенте. А, также в будущем, использовать эти решения в других проектах, например, онлайн-кинотеатре или телемедицине».

Реклама, ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2W5zFHhiPXw