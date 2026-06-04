На Ставрополье полностью потушили пожар на полигоне ТБО

Прокуратура и СК начали проверку после пожара на полигоне под Ставрополем. Фото: СУ СКР по СК

В Шпаковском округе Ставрополья пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в хуторе Нижнерусский. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, инцидент произошёл днём в четверг в хуторе Нижнерусский.

Напомним, вначале огонь охватил административное здание и склад, общая площадь горения составила 560 квадратных метров. Несмотря на ликвидацию основного очага, горение мусора продолжалось.

По информации краевого управления СКР, трое сотрудников полигона получили ожоги и были госпитализированы. В региональном МЧС добавили, что в ходе ЧП ещё трёх человек спасли, а 67 эвакуировали в безопасное место.

Следствие установило, что причиной возгорания стал хлопок, произошедший при спрессовке ёмкостей из-под антисептической жидкости. В настоящее время организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

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