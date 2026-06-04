Сильнейшая магнитная буря накроет Ставрополье с 4 на 5 июня

Колебания геомагнитного поля продолжатся вплоть до 12:00 5 июня. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Жителей Ставрополья в ближайшие часы ожидает погодное испытание в виде магнитной бури уровня G3, о чём сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ощутить последствия природного явления можно будет уже с 18:00 мск 4 июня, а колебания геомагнитного поля продлятся до 12:00 5 июня.

Пик возмущений придётся на период с 03:00 до 06:00 мск, а ещё одна волна ожидается около полуночи того же дня. Чтобы легче перенести этот период, рекомендуется пить больше чистой воды или травяных настоев, чаще проветривать помещение и гулять на свежем воздухе, отдавать предпочтение лёгкой пище – овощам, крупам и нежирному мясу, а также принимать контрастный душ.

Людям с гипертонией или сердечными заболеваниями следует иметь под рукой назначенные врачом лекарства. В то же время не стоит злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетиками, переедать жирную и острую пищу, заниматься тяжёлым физическим трудом, засиживаться за гаджетами допоздна и нервничать по пустякам.

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