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НовостиОбщество4 июня 2026 19:34

На Ставрополье планируют комплексную цифровизацию общественного транспорта

Соглашение об этом подписано на форуме в Санкт-Петербурге
Татьяна ГУЩИНА
Власти Ставрополья намерены в течение пяти лет провести комплексную цифровизацию общественного транспорта.

Власти Ставрополья намерены в течение пяти лет провести комплексную цифровизацию общественного транспорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ставропольского края и один из российских банков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, которое нацелено на цифровую трансформацию общественного транспорта в регионе. Как сообщили в пресс-службе губернатора, реализация этого пятилетнего проекта позволит вывести автоматизацию операционных процессов, а также анализ и прогнозирование работы транспортной системы на новый уровень за счёт внедрения технологий искусственного интеллекта.

Ключевым направлением станет развитие безналичных форм оплаты проезда. Эта мера не только упростит систему расчётов для пассажиров, но и создаст условия для более эффективной реализации мер социальной поддержки граждан льготных категорий. По словам главы региона, транспортная инфраструктура Ставрополья активно развивается и уже готова к внедрению передовых цифровых решений.

Таким образом, в течение ближайших пяти лет жителей края ждёт переход к более современной, интеллектуальной и удобной системе пассажирских перевозок.

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