На Ставрополье укрепили дамбу в селе Левокумка после подъёма воды в реке Кума

Работы велись на улице Лесной. Фото: соцсети главы округа.

После подъёма уровня воды в реке Кума в селе Левокумка власти распорядились укрепить дамбу мешками с глиной. Об этом сообщил местным жителям в своих соцсетях глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Про его словам, работы велись на улице Лесной. Специалисты в сложных условиях укладывали мешки, чтобы остановить подтопление.

«Ожидается, что это позволит снизить поток воды и минимизировать риски подтопления домов», – сообщил своим подписчикам Максим Гаранжа.

Кроме того, он отдельно поблагодарил местных жителей, которые активно помогали в работах по укреплению дамбы.

Напомним, днем ранее сообщалось, что дорогу в Буденновском округе Ставрополья пришлось перекрывать из-за разлива реки Кума. После сильных дождей вода вышла на проезжую часть, что создало аварийную опасность для передвижения транспорта.

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