На Ставрополье будут судить чиновника за махинации с контрактом по вывозу мусора

Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей. Фото: ГУ МВД по СК

В суд на Ставрополье передано уголовное дело, фигурантом которого стал сотрудник администрации Левокумского округа. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при работе с контрактами на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

По данным краевого управления МВД и региональной прокуратуры, 54-летний обвиняемый, являясь должностным лицом муниципалитета, заключил договор с подрядчиком на ликвидацию незаконных свалок. Согласно условиям соглашения, исполнитель должен был вручную погружать отходы и перевозить их на специализированный полигон. Однако компания нарушила договор: мусор был вывезен на более близкий полигон с использованием механической погрузки.

Несмотря на это, должностное лицо согласилось на повышение цены контракта и приняло выполненные работы без проведения надлежащей экспертизы. В официальные документы была внесена ложная информация о характере, объёме и стоимости оказанных услуг.

Противоправная деятельность была выявлена и задокументирована сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Левокумскому округу совместно с региональным управлением ФСБ. В ходе расследования установлено три эпизода подобных нарушений.

Общая сумма ущерба бюджету составила 1 миллион рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. При этом следствие в отношении представителей фирмы-подрядчика продолжается.

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