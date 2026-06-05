Два человека пострадали в ДТП на трассе в Буденновском округе Ставрополья. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 4 июня в Буденновском округе Ставрополья. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестка.

Авария случилась около 07:30 на 222-м километре федеральной трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» в границах села Прасковея. Водитель Toyota при выполнении левого поворота не уступила дорогу встречному автомобилю «Лада Приора». В результате машины столкнулись.

В больницу Буденновска доставили обоих водителей. Травмы получили 42-летняя жительница Ставрополя, управлявшая иномаркой, и 37-летний местный житель, находившийся за рулем отечественного автомобиля.

«Тяжесть последствий ДТП снижена за счет применения ремней безопасности», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также установлено, что водитель Toyota имеет 19-летний стаж вождения, за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. В момент аварии женщина была трезва. По факту происшествия проводится проверка.

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